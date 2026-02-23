  1. القدس و فلسطین
صحيفة صهيونية: موجة الأزمات والإخفاقات في إسرائيل كارثية

أشارت صحيفة صهيونية إلى أن تل أبيب تمر بأسوأ حالة لها منذ إعلان وجودها، مضيفة أن الأزمات والإخفاقات في إسرائيل كارثية.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن محللين ووسائل إعلام تابعة للكيان الصهيوني لا تزال تتناول في تقارير مختلفة الأبعاد المتعددة للأزمات التي تواجهه. وفي هذا السياق، نشر الكاتب الصهيوني أفرايم غانور تقريراً في صحيفة "معاريف" كتب فيه أن وضع الكيان الصهيوني منذ تأسيسه يمر بأسوأ مراحله، ويمكن للجميع ملاحظة تدهور الوضع الأمني لإسرائيل بعد عامين من الحرب، وغياب الحوكمة، وفقدان الأمن الشخصي، والسلوك الإجرامي للحكومة.
وأوضح أن المسؤولين في الكيان الصهيوني غير قادرين على تقديم رد مناسب بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة، وعدم إعادة بناء المستوطنات الشمالية وقطاع غزة، وتدهور الأوضاع التعليمية، وارتفاع عدد القتلى في حوادث الطرق.
وأضاف غانور في مقاله أن كل هذا يحدث بينما يسعى مجلس الوزراء ورئيسه بنيامين نتنياهو جاهدين لتبرير أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ويعملان بلا توقف لمساعدة المتطرفين التلموديين على التهرب من الخدمة العسكرية.
وأشار المقال إلى إجراء الحكومة المتمثل في تبديد أموال الإسرائيليين وإنفاقها وفقاً لميولها الداخلية، معرباً عن أنه في ظل هذه الحقيقة المرعبة والمقلقة، كان ينبغي لتيارات المعارضة أن تخرج إلى الشوارع وتستجيب لهذه الظروف بتحفيز الرأي العام؛ لكن أداءها كان ضعيفاً وغير مبالٍ.
ويضيف هذا الكاتب الصهيوني: "كل هذا يقودنا إلى استنتاج واضح ومؤلم، وهو أن فشل إسرائيل كارثي... مجتمع إسرائيل منشغل بشؤونه الشخصية ويتجاهل ما يحدث حوله.

