١٠‏/٠٢‏/٢٠٢٦، ٩:٤٥ ص

مباحثات بين دبلوماسيون كبار من منظمة التعاون الإسلامي وألمانيا في كابول

التقى ممثل عن منظمة التعاون الإسلامي بدبلوماسي ألماني رفيع المستوى في كابول واستعرض آخر التطورات في البلاد.

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وكالة أريانا نيوز، أن محمد سعيد علي العياش، رئيس مكتب تمثيل منظمة التعاون الإسلامي في كابول، التقى رولف ديتر راينهارت، القائم بالأعمال في السفارة الألمانية بأفغانستان.

وناقش الجانبان خلال هذا اللقاء آخر المستجدات في أفغانستان، والوضع الأمني، والقضايا الإنسانية، والتحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.

وشدد العياش وراينهارت على ضرورة استمرار التعاون والدعم من المجتمع الدولي لتحسين الأوضاع في أفغانستان.

كما أكد الجانبان على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين منظمة التعاون الإسلامي وألمانيا لضمان الاستقرار وتحسين الوضع الإنساني في أفغانستان.

