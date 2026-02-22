ريتشارد هاس: ترامب يخشى عواقب الحرب مع إيران

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح ريتشارد هاس، الخبير الأمريكي البارز في الشؤون الدولية والرئيس السابق لمجلس العلاقات الخارجية، في مقالٍ له، محللاً التوجه الأخير للحشد العسكري الأمريكي حول إيران: "نشر الجيش الأمريكي قواتٍ كبيرة بالقرب من إيران. ولا يزال الهدف من ذلك غير واضح. وحتى الآن، لا يوجد دليل يُذكر على أن ضخّ هذه القوة النارية في الشرق الأوسط قد أقنع إيران بالتخلي عما تبقى من برنامجها النووي الذي لم يُدمّر بالكامل."

يواصل ريتشارد هاس مقاله المنشور على مدونته، مُبيّنًا العواقب الوخيمة لشنّ حرب على إيران بالنسبة للولايات المتحدة: "ماذا سيحدث إذا لم يُجدِ هذا الضغط نفعًا؟ إسرائيل تتوق لمهاجمة مستودعات الصواريخ الباليستية الإيرانية، بالتعاون مع الولايات المتحدة أو أحد الطرفين. لكن الخطر يكمن في ردّ إيران باستهداف القوات الأمريكية في المنطقة، أو إسرائيل، أو الملاحة في مضيق هرمز، أو منشآت النفط في جميع أنحاء الشرق الأوسط. إذا ردّت إيران، سترتفع أسعار النفط، التي ارتفعت بنسبة 10% الأسبوع الماضي لكنها لا تزال أدنى من مستوياتها قبل عام، ارتفاعًا حادًا."

وفيما يتعلق بمخاوف إدارة ترامب من حرب مع إيران، قال المحلل: "أعتقد أن الرئيس الأمريكي لا يرغب في ذلك، خاصةً وأن القدرة الشرائية تُعدّ قضيةً رئيسيةً للأمريكيين، وأن انتخابات التجديد النصفي على بُعد تسعة أشهر فقط. في الوقت نفسه، يُريد تجنّب حرب طويلة مع إيران لأسباب سياسية (ويجب أن تكون لأسباب استراتيجية). في مثل هذه الحرب، ستكون إيران على الأرجح أكثر صمودًا من الولايات المتحدة."

أكد هاس أن "إهانة باهظة" تنتظر الولايات المتحدة، فكتب: "السؤال هو: هل سنكون مستعدين للتراجع وقبول اتفاق للحد من البرنامج النووي الإيراني، اتفاق لا نقبله الآن؟ سيكون ذلك إهانة باهظة للولايات المتحدة".

كما رفض هاس تهديدات الإدارة الأمريكية بزعزعة استقرار النظام السياسي الإيراني وتغييره عبر الحرب، واصفًا إياها بأنها جوفاء، فكتب: "ليس من الواضح ما هو تأثير الحرب، بغض النظر عن مدتها أو نطاقها، على استمرار النظام السياسي الإيراني في السلطة. قد تؤدي الحرب ببساطة إلى تقوية النظام الإيراني. كما أننا لا نعرف ما الذي سيحل محله حتى لو سقط. كل هذا يقلقني لأنني ما زلت لا أرى ترابطًا واضحًا بين الوسائل والغايات في السياسات الأمريكية".

وأكد أنه لا يوجد مبرر للولايات المتحدة للقيام بعمل عسكري ضد إيران، مصرحًا: "لم يظهر أي تهديد جديد من إيران للمصالح الأمريكية يستدعي ردًا عسكريًا".

ويشير ريتشارد هاس أيضًا إلى أنه: "في الوقت نفسه، بالإضافة إلى غياب أي توضيح علني لاستراتيجية الولايات المتحدة، لا يوجد دليل على رقابة الكونغرس عليها. وبالمثل، لم نسمع أحدًا في النقاشات العامة يعتبر مسار ترامب الحالي تجاه إيران حكيمًا".

ويختتم هاس حديثه بانتقاد ترامب قائلًا: "بدلًا من ذلك، لدينا رئيس يبدو أنه يعتقد أن نجاح تدخله المحدود في فنزويلا يمنحه الحق في فعل ما يشاء في أي مكان آخر، وهو واثق من أن أمريكا ستنتصر دائمًا. "على الرغم من وجود فرصة للنجاح دائمًا، يجب على الجميع أن يدركوا أن السيناريو الذي تدرسه واشنطن حاليًا فيما يتعلق بإيران يرقى إلى إعادة إشعال حرب اختيارية في منطقة من العالم أدت فيها حروب اختيارية أخرى في السنوات الأخيرة، مثل حرب العراق عام 2003 والتدخل في ليبيا عام 2011، إلى نتائج كارثية. مثل هذا السيناريو سيؤدي إلى مخاطر هائلة وغير ضرورية وغير مدروسة".

