الجيش الأمريكي يعترف: مخزونات الذخيرة لمواجهة إيران غير كافية

أفادت وكالة مهر للأنباء، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن كين أشار في اجتماع عُقد الأسبوع الماضي بالبيت الأبيض إلى أن الجيش الأمريكي استهلك معظم ذخائره في الدفاع عن إسرائيل ودعم أوكرانيا، مضيفًا أن إنتاج صواريخ "ثاد" و"باتريوت" لم يتجاوز المئات، وهو عدد غير كافٍ لحرب شاملة ضد إيران.

وحذر كين من أن أي حملة عسكرية ضد إيران قد تتحول إلى صراع طويل ومعقد، مع احتمالات نجاح غير مؤكدة، مؤكدًا أن القيادة السياسية بحاجة إلى تقييم المخاطر بعناية قبل اتخاذ أي خطوة.

وأشار البيان إلى أن الجنرال كين، المعروف بكونه مستشارًا موثوقًا للرئيس، قدّم صورة واضحة للقيادات الأمريكية عن هشاشة المخزون العسكري والاعتماد المفرط على الحلفاء، مما يضع الجيش في موقف حرج أمام أي صراع محتمل.

