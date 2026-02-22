وزير الدفاع يؤكد جاهزية القوات المسلحة الايرانية على جميع المستويات العملياتية

أفادت وكالة أنباء مهر بأن الدورة 154 للحكومة الايرانية عُقدت مساء الأحد، برئاسة مسعود بزشكيان، حيث تم خلالها، بالإضافة إلى اقتراح أعضاء المجلس لمسائل تنفيذية، تقديم تقارير متخصصة حول المجالات الاستراتيجية للطاقة والأمن والدبلوماسية والدفاع والتعليم العالي.

وفي هذه الدورة، قدم وزير النفط تقريراً عن انعقاد الدورة التاسعة عشرة للجنة المشتركة للتعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الروسي، وأكد على توسيع التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والعبور والاستثمار ومشاريع البنية التحتية المشتركة.

كما استعرض وزير الإعلام ووزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا آخر المستجدات والأحداث في بعض الجامعات، وقدّما تقريراً حول كيفية إدارة هذا الملف، وحماية أمن البيئات العلمية، واستمرار الأنشطة التعليمية.

بعد ذلك، قدّم وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة تقريرًا عن آخر مستجدات الانتشار العسكري للعدو، وأعلن عن الرصد المستمرة للتحركاته في المنطقة وخارجها، وعن الجاهزية التامة للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية على جميع المستويات العملياتية.

كما قدّم وزير الخارجية تقريرًا عن آخر الاتصالات والمشاورات ومواقف الأطراف المتفاوضة، مؤكدًا على السعي الحثيث نحو الدبلوماسية القائمة على ضمان المصالح الوطنية.

وأوضح وزير الطاقة أيضًا آخر مستجدات موارد المياه في البلاد، والتدابير المتخذة لإدارة أزمة المياه، والبرامج المقبلة، والإنجازات الهامة للحكومة الرابعة عشرة في مجالي المياه والكهرباء.