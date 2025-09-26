رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يلتقي وزير الطاقة الروسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش محمد إسلامي، نائب الرئيس ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، خلال اجتماع رسمي، مع سيرغي تسيلييف، وزير الطاقة الروسي، وتبادلا وجهات النظر.

وخلال هذا الاجتماع، طُرحت قضايا مثل توفير التسهيلات وتطوير المشاريع المشتركة، لا سيما في مجال الطاقة الذرية.

كما أكد محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، على أهمية التعاون الاستراتيجي في هذا الاجتماع.

وفي هذا الاجتماع، قدّم سيرغي تسيلييف، وزير الطاقة الروسي، تقريرًا عن آخر مستجدات أنشطة اللجنة المشتركة إلى رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

