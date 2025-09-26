جلالي يعلن عن إطار تطوير العلاقات الاستراتيجية بين إيران وروسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح سفير جمهورية إيران الإسلامية لدى روسيا، كاظم جلالي: "خلال اجتماع رسمي، أجرى محمد إسلامي، نائب الرئيس ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محادثات وتبادل وجهات النظر مع سيرغي تسيلييف، وزير الطاقة الروسي ورئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة".

وأوضح: "خلال هذا الاجتماع، ناقش الطرفان تقديم التسهيلات ودفع المشاريع المشتركة، لا سيما في مجال الطاقة الذرية. كما قدم وزير الطاقة الروسي تقريرًا عن آخر مستجدات أنشطة اللجنة المشتركة إلى رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وطلب متابعة بعض القضايا المشتركة".

وصرح جلالي قائلاً: أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على أهمية التعاون الاستراتيجي في هذا الاجتماع، وأعلن أن القضايا المطروحة ستُتابع من خلال الرئاسة، وبالتنسيق مع رئيس اللجنة المشتركة الإيرانية الأسبوع المقبل.

وأكد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى روسيا: "يُعقد هذا الاجتماع في إطار تطوير العلاقات الاستراتيجية بين إيران وروسيا، واستمرارًا للمشاورات المستمرة بين البلدين في مجالي الطاقة والاقتصاد".

