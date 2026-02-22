عراقجي لـ ترامب: تتساءلون لماذا لا نستسلم؟ لأننا ايرانييون

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني، عباس عراقجي، رد على الرئيس الامريكي، حول تساؤله عن سبب عدم استسلام ايران، رغم الضغوط الامريكية والحشد العسكري للضغط على ايران من اجل ابرام اتفاق بشروط امريكية.

وقال: تتساءلون لماذا لا نستسلم؟ لأننا ايرانييون.

وكان مبعوث ترامب، استيف ويتكوف قد اكد خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، أن ترامب يضغط على الجانب الإيراني خلال المحادثات النووية، مشيرا الى ان ترامب متعجب من عدم استسلام الايرانيين تحت الضغوط ومن وجود القوات الأمريكية المنتشرة في الشرق الأوسط."