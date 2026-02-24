وزير دفاع بوركينا فاسو يلتقي رئيس جامعة القيادة والأركان للجيش الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه زار الفريق أول سيليستين سيمبور، وزير الدولة للحرب والدفاع الوطني في بوركينا فاسو، جامعة القيادة والأركان التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتفقد مختلف أقسامها، حيث التقى وتحدث مع العميد الركن فرزاد إسماعيلي، رئيس جامعة القيادة والأركان للجيش الايراني (دافوس).

وفي معرض حديثه عن العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبوركينا فاسو، صرّح قائد جامعة القيادة والأركان خلال هذا اللقاء: "شهدت العلاقات بين إيران وبوركينا فاسو في السنوات الأخيرة توسعًا ونموًا مطردًا".

وتابع قائلاً: "نتيجةً لتزايد التبادلات بين مسؤولي البلدين، شهدنا تفعيل آليات اللجان المشتركة وتوقيع وثائق تعاون في مجالاتٍ كالأمن والطاقة والتعدين والصناعات الدوائية والخدمات الهندسية التقنية، مما يدل على أن العلاقات بين البلدين قد تجاوزت المستوى السياسي ودخلت مستوى التعاون التنفيذي والتنموي".

وفي إشارةٍ إلى أهمية توسيع العلاقات العسكرية بين البلدين، قال رئيس جامعة القيادة والأركان للجيش الايراني (دافوس): "بإمكان هذه الجامعة تخصيص ثلاثة مقاعد لضباط جيش بوركينا فاسو من القوات المسلحة الثلاث للعام الدراسي المقبل الذي سيبدأ في سبتمبر/أيلول؛ كما أن إمكانية الاستفادة الكاملة من أساتذة عسكريين من بلدكم في دافوس متاحةٌ أيضاً".

وصف الفريق أول سيليستين سيمبور، وزير الدولة للحرب والدفاع الوطني في بوركينا فاسو، جامعة القيادة والأركان للجيش بأنها "منارةٌ للمعرفة".

اعتبر التدريب أهم قضية في مجال الشؤون العسكرية، وأكد أن إيران دولة مستقلة في مجال التدريب العسكري، وأشار إلى أنه إذا كانت القوة العسكرية تمتلك جميع المرافق مثل المعدات والإمدادات والأسلحة، ولكنها تفتقر إلى القوى العاملة المدربة، وخاصة إذا لم يتم تدريبها محلياً ولا تعرف واقع بلدها، فلن تكون فعالة؛ لأن القوى العاملة هي جوهر العملية.

/انتهى/