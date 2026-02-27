العميد شكارجي: اى عمل استفزازي من جانب واشنطن سيُقابل برد حاسم وساحق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حذّر الجنرال أبو الفضل شكارجي، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، الرئيس الأمريكي قائلاً: "إن تصريحات دونالد ترامب المتكررة وتهديداته ليست سوى تفاخر وخيال". وأضاف: "إن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، معتمدة على قدراتها الدفاعية والهجومية، وبدعم من شعبها الشجاع والمتحد والصامد، تراقب عن كثب جميع تحركات الجيش الأمريكي والكيان الصهيوني في المنطقة بكامل الجاهزية والحرص".

ووصف الجنرال شكارجي وجود الجيش الأمريكي في المنطقة بأنه "حرب نفسية، وابتزاز، وترهيب"، وقال: "لو كان المسؤولون في واشنطن حكماء وعقلانيين، وأدركوا القدرات الحقيقية للقوات المسلحة الإيرانية، لما تحدثوا عن الحرب أبداً".

وحذر المتحدث باسم القوات المسلحة من أن أي عمل استفزازي من جانب الجيش الأمريكي أو الجماعات الإرهابية التابعة له سيُقابل برد حاسم وضربات ساحقة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأكد: في حال نشوب أي نزاع، سيتم تدمير الجنود الأمريكيين ومعداتهم، وستكون جميع الموارد والمصالح الأمريكية في المنطقة في مرمى نيران القوات الإيرانية. وأضاف: "لقد أثبتنا أننا لسنا دعاة حرب، لكننا لا نخشى الحرب، وسندافع عن الوطن ومصالح الشعب الإيراني العزيز بكل قوة".

وفي الختام، حذر الجنرال شكارجي الحكومة الأمريكية قائلاً: "أي عمل غير حكيم سيُشعل ناراً واسعة النطاق في المنطقة، وستتلقون رداً لم تشهدوه من قبل في تاريخكم".

/انتهى/