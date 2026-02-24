متابعة اتفاقيات النفط بين إيران وأذربيجان خلال زيارة وزيرة الطرق إلى باكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنها أعربت فرزانة صادق، خلال لقائها مع وزير الطاقة في جمهورية أذربيجان، برويز شهبازوف، عن أملها في أن تُفضي المفاوضات بين طهران وباكو إلى نتائج ملموسة تخدم المصالح المشتركة للبلدين، مشيرةً إلى عمق الروابط التاريخية والثقافية والدينية بين البلدين.

أعربت عضوة مجلس الوزراء في الحكومة الرابعة عشرة عن ارتياحه لعقد هذا الاجتماع، معرباً عن أمله في أن تُثمر المفاوضات التي ستُجرى خلاله نتائج طيبة وبنّاءة للبلدين.

وأكّدت على العلاقات المتميزة بين إيران وجمهورية أذربيجان، مضيفاً: "إنّ التطلع الطبيعي لشعبي البلدين من قادتيهما هو إقامة علاقات ودية وأخوية قائمة على الثقة والتضامن".

وفي إشارة إلى تنامي التعاون بين طهران وباكو في مجالات الكهرباء والمياه ومحطات توليد الطاقة، صرّحت وزيرة الطرق والتنمية الحضرية: "في إطار متابعة الاتفاقات التي أبرمها رئيسا البلدين، التقى نواب وزارة الطاقة الإيرانية بنظرائهم خلال زيارة إلى باكو، وناقشوا تنفيذ هذه الاتفاقات".

وتابعت صادق حديثه بالإشارة إلى آخر مستجدات المشاريع المشتركة، قائلاً: "تقرر أن يسدد الجانب الأذربيجاني الدين المتعلق بسد خدا آفرين، وهو ما طُرح أيضاً خلال اجتماع سفير بلادنا مع وزير الطاقة في جمهورية أذربيجان، ورافقه وعدٌ إيجابي".

وفيما يتعلق بمشروع قیز قلعه سي، أضاف: "وفقاً للاتفاقيات السابقة، كان من المقرر سداد مستحقات هذا المشروع بحلول نهاية عام ٢٠٢٥، إلا أن ذلك لم يتحقق حتى الآن. نقترح، كما هو الحال مع سد خدا آفرين، إجراء حسابات مالية استناداً إلى الوثائق، وتحديد التكلفة النهائية بشكل نهائي".

وفيما يخص مشروع محطة أوردوباد-مرازاد الكهرومائية، صرّح وزير الطرق والتنمية الحضرية: "أصدرت منظمة حماية البيئة الإيرانية ترخيصاً لتشغيل هذا المشروع، ولكن من الضروري أن يصدر الجانب الأذربيجاني ترخيصاً مماثلاً لإنشاء وتشغيل مشروع مماثل على الجانب الإيراني، حتى يتسنى البدء في التنفيذ في الوقت المناسب".

أشارت صادق إلى مسألة شراء الكهرباء كأحد مجالات التعاون، وقال: "رحّب الجانب الأذربيجاني بهذه المسألة خلال اجتماع رئيسي البلدين. كما قدّمت وزارة الطاقة الإيرانية خطابًا رسميًا تطلب فيه شراء ما بين 200 و300 ميغاواط من الكهرباء من جمهورية أذربيجان خلال فترات ذروة الاستهلاك، وهي بانتظار الرد من الجانب الأذربيجاني".

وأدرجت ربط شبكات الكهرباء بين إيران وأذربيجان وروسيا كمسألة رئيسية أخرى، مؤكدًا على ضرورة وضع اللمسات الأخيرة على هذه الخطة وتنفيذها بالتعاون بين الدول الثلاث.

وتابع وزيرة الطرق والتنمية الحضرية حديثه بالإشارة إلى الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في منطقتي النفط الأولى والثانية، قائلًا: "بناءً على اتفاق الرئيسين، تقرر وضع الخطط اللازمة لتطوير التعاون في هاتين المنطقتين. وفي هذا الصدد، ناقش الجانبان واتفقا على تشكيل لجنة فنية لتنفيذ اتفاقية التطوير المشترك، إلا أن هذا الاجتماع أُجّل". وأخيراً أعرب عن أمله في أنه بدعم ومتابعة الجانب الأذربيجاني، سيتم حل المشاكل المالية للمشاريع المشتركة في أسرع وقت ممكن، وسيتم إعداد الأساس للتنفيذ الكامل للاتفاقيات بين البلدين.

