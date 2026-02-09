  1. إيران
  2. السياسة
٠٩‏/٠٢‏/٢٠٢٦، ١٠:٠٣ م

وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية تلتقي عراقجي في طهران

وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية تلتقي عراقجي في طهران

التقت لانا نسيبة، وزيرة الدولة بوزارة الخارجية الإماراتية، التي سافرت إلى طهران للمشاركة في الاجتماع الثاني للجنة الاستشارية السياسية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والإماراتية، مع عباس عراقجي بعد ظهر اليوم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعربت وزيرة الدولة بوزارة الخارجية الإماراتية عن ارتياحها للمحادثات المثمرة والبناءة مع نائب وزير الخارجية، وأكدت عزم الإمارات على مواصلة تطوير العلاقات بين إيران والإمارات في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية.

ورحبت باستئناف التفاعل الدبلوماسي بين إيران والولايات المتحدة في مسقط، مؤكدة التزام بلادها بالاستقرار والأمن وحل التوترات في المنطقة.

وأشار وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى العلاقات الطيبة والواسعة بين إيران والإمارات في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية، معلنًا استعداد بلاده لتوسيع هذه العلاقات بما يتماشى مع المصالح المشتركة للبلدين.

أشاد عراقجي بجهود دول المنطقة في المساعدة على تخفيف التوترات والحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين، مثمناً الجهود الدبلوماسية المتميزة التي تبذلها هذه الدول في هذا الصدد.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية، وأكدا على أهمية تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة من خلال الحوار والحلول الدبلوماسية، واستمرار المشاورات والتواصل بين البلدين.

رمز الخبر 1968281

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات