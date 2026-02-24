بزشكيان: عازمون على إتمام وثيقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع أرمينيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد مسعود بزشكيان، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، خلال لقائه وزير الدفاع الأرميني سورين بابيكيان والوفد المرافق له، عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على توسيع وتعميق العلاقات الشاملة مع دول الجوار، ولا سيما أرمينيا.

وأوضح الرئيس أن سياسة تطوير العلاقات مع دول الجوار تُعدّ من الأولويات الأساسية للسياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، قائلاً: إن نهج تعزيز العلاقات الشاملة مع أرمينيا يحظى بدعم وتأييد أعلى مستويات النظام، وأن طهران عازمة على تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.

أشار الرئيس الإيراني، بزشكيان، إلى التوجه الإيجابي للتعاون الاقتصادي والتنموي والتعاون في الممرات الاقتصادية بين البلدين، معتبراً هذا التعاون دليلاً على إرادة مشتركة للاستفادة من القدرات المتبادلة، ومثمناً دعم الحكومة الأرمينية لأنشطة الشركات الإيرانية في ارمينيا.

وأعلن الرئيس استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لإتمام "وثيقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة" بين طهران ويريفان، قائلاً: "كلما استطعنا تحسين مستوى علاقاتنا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والنقل والطاقة والبنية التحتية، كلما تعززت مصالح البلدين والشعبين".

وشدد بزشكيان على نهج الجمهورية الإسلامية الإيرانية المبدئي تجاه التطورات الإقليمية، قائلاً: "سياستنا الأساسية هي دعم السلام والاستقرار والأمن المستدام في المنطقة، ولا نسعى بأي حال من الأحوال إلى زعزعة الأمن أو إثارة التوتر، لأن أي اضطراب سيضر بجميع دول المنطقة".

وأعرب الرئيس عن ارتياحه لاتفاقية السلام بين أرمينيا وجمهورية أذربيجان، واصفًا هذه الخطوة بأنها إيجابية نحو تعزيز الأمن وتطوير التعاون الإقليمي.

وأكد بزشكيان على إمكانية توسيع التعاون في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، مضيفًا: "علينا أن نمضي قدمًا في مسار التفاعل البنّاء لبناء عالم تعيش فيه الأمم جنبًا إلى جنب في سلام واحترام متبادل وتعايش سلمي".

وفي إشارة إلى زيارته الأخيرة لأرمينيا، وصف الرئيس هذه الزيارة بأنها بنّاءة ومثمرة، قائلًا: "تتابع الوزارات والهيئات المعنية بجدية جميع الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال هذه الزيارة، ونأمل أن يؤدي تنفيذها الكامل إلى رفع مستوى التعاون المشترك على الصعيدين الثنائي والإقليمي".

وخلال اللقاء، أعرب وزير الدفاع الأرميني سورين بابيكيان عن سعادته بلقاء رئيس بلادنا، ونقل تحيات رئيس وزراء أرمينيا، واصفًا العلاقات بين البلدين بأنها قوية ومستقرة ومتنامية.

وأشار وزير الدفاع الأرميني إلى إنجازات التعاون بين وزارتي الدفاع في البلدين خلال السنوات الأخيرة، واصفًا هذه التفاعلات بالمثمرة، وأضاف: "يستمر التعاون الثنائي في المجالين الاقتصادي والنقل بوتيرة إيجابية، مما يُسهم في تعزيز العلاقات؛ وهو تعاونٌ بالغ الأهمية لأرمينيا من الناحيتين السياسية والأمنية".

من جانبه، وصف سورين بابيكيان زيارة الرئيس الإيراني إلى يريفان والاتفاق على رفع مستوى العلاقات إلى المستوى الاستراتيجي بالبالغة الأهمية، واصفًا الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالجارة المهمة والمؤثرة لبلاده، معربًا عن أمله في أن تُتابع القضايا والتطورات التي تواجه الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتُحل عبر القنوات الدبلوماسية وبالحوار.