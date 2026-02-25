  1. إيران
رئيس الجمهورية يصل الى مازندران

وصل رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان إلى محافظة مازندران في إطارا زياراته المكوكية الى المحافظات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في المحطة العشرين من جولات حكومة الوفاق الوطني في المحافظات، وصل رئيس الجمهورية إلى مدينة ساري، عاصمة محافظة مازندران، حيث كان في استقباله إمام الجمعة وممثل قائد الثورة الاسلامية في المحافظة، والمحافظ، وعدد من المسؤولين المحليين.

خلال هذه الزيارة التي تستغرق يومين، والتي ستبدأ بتكريم شهداء محافظة مازندران، سيعقد الرئيس لقاءات مع المستثمرين والناشطين الاقتصاديين، والنساء المتعلمات، والناشطين السياسيين والاجتماعيين والثقافيين في المحافظة، كما سيفتتح عدداً من المشاريع الهامة في مختلف القطاعات في وقت واحد وعبر الإنترنت.

