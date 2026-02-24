بزشكيان يؤكد في لقاء مع سفيري ايران الجديدين لدى لبنان والجزائر على اهمية دول الجوار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أُقيمت مراسم وداع سفيري الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى لبنان والجزائر بعد ظهر اليوم الثلاثاء ، بحضور الرئيس الايراني مسعود بزشكيان.

وخلال المراسم، شدد الرئيس على ضرورة الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة لتعزيز مستوى العلاقات مع الدول التي تتواجد فيها البعثات الدبلوماسية، وصرح قائلاً: "إن السياسة الثابتة للجمهورية الإسلامية الإيرانية هي التنمية المتوازنة والهادفة للعلاقات مع الدول الصديقة والجوار والإسلامية والحليفة، ويجب على سفراء البلاد توفير الأساس لتعميق العلاقات في جميع المجالات برؤية شاملة".

وأشار بزشكيان، في معرض حديثه عن المستوى المأمول للعلاقات السياسية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعديد من الدول، إلى أنه "على الصعيد السياسي، هناك تفاعلات ومشاورات مستمرة وبنّاءة، ولكن من الضروري أن يمتد هذا المستوى من العلاقات ليشمل المجالات الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية، حتى يتسنى تحقيق فوائد ملموسة ومستدامة للدول".

وأوضح الرئيس أن أحد أوجه الضعف القائمة يتمثل في عدم التناسب بين مستوى العلاقات السياسية وحجم التعاون الاقتصادي، قائلاً: "إلى جانب المهام السياسية، تضطلع سفارات الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمسؤولية هامة في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، وتيسير التبادلات التجارية، وتحديد فرص الاستثمار، وتفعيل قدرات العبور، وتوطيد التعاون العلمي والتكنولوجي. وينبغي توسيع نطاق العلاقات السياسية الجيدة لتشمل التعاون الاقتصادي، بما يُسهم في تعزيز العلاقات الثنائية على أساس المصالح المشتركة والمستدامة للدول".

وأكد بزشكيان على أولوية تطوير العلاقات مع دول الجوار والدول الإسلامية، مضيفًا: "مع تعميق التفاعلات مع دول المنطقة والعالم الإسلامي، ستتعزز المصالح المشتركة، وسيتم تمهيد الطريق لتشكيل منطقة تعاون اقتصادي أكثر استقرارًا وأمانًا وأوسع نطاقًا. إن تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف لن يضمن المصالح الوطنية فحسب، بل سيسهم أيضًا في تعزيز التكامل الإقليمي".

وأشار الرئيس إلى الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها لبنان والجزائر في مجالات الاقتصاد والطاقة والتجارة والتعاون الثقافي والعلمي، مؤكدًا على ضرورة تحديد الفرص بدقة ووضع خارطة طريق عملية لتطوير العلاقات، ودعا إلى مزيد من المرونة والمبادرة والمتابعة المستمرة من جانب سفارات البلدين.

في هذا الحفل، قام السيد محمد رضا رؤوف شيباني والسيد ناصر كنعاني، السفيران الجديدان للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى لبنان والجزائر، بتقديم تقرير عن حالة العلاقات الثنائية والقدرات الحالية وأولويات مهمتهما، وأكدا عزمهما الجاد على الاستفادة من جميع التسهيلات والفرص القادمة لتعزيز مستوى التعاون، وذكرا تطوير العلاقات الاقتصادية، إلى جانب تعزيز العلاقات السياسية، باعتبارهما أهم محاور برنامج عملهما.