الخارجية الايرانية: المزاعم الامريكية بشأن البرنامج النووي والصاروخي الايراني "كذبة كبرى"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في رسالة نشر على شبكة X، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، إسماعيل بقائي، إلى تكرار المسؤولين الأمريكيين والصهاينة لادعاءات كاذبة حول البرنامج النووي الإيراني وقضايا أخرى تتعلق ببلادنا وقال:

يتمتع الكاذبون المحترفون بمهارة خاصة في اختلاق "حقائق زائفة".

"كرر الادعاء الكاذب مرارًا وتكرارًا حتى يبدو صحيحًا"؛ هذه قاعدة ابتكرها واستخدمها على نطاق واسع جوزيف غوبلز، وزير المخابرات الألماني النازي ومستشار هتلر.

تُستخدم هذه القاعدة الآن بشكل منهجي من قبل الحكومة الأمريكية ودعاة الحرب المحيطين بها، وخاصة النظام الإسرائيلي الذي يرتكب الإبادة الجماعية، لتعزيز حملة شيطانية لنشر معلومات كاذبة ومضللة ضد الشعب الإيراني. ما يُزعم بشأن البرنامج النووي الإيراني، وصاروخ إيران الباليستي العابر للقارات، وعدد الضحايا في اضطرابات يناير، ليس إلا تكرارًا لسلسلة من الأكاذيب الكبيرة.

لا ينبغي لأحد أن ينخدع بمثل هذه الأكاذيب.

