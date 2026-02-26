بقائي: تم نقل وجهات نظر إيران إلى الوسيط العماني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية صباح اليوم الخميس اننا سنغادر إلى محادثات الملف النووي خلال نصف ساعة.

وأضاف بقائي: كانت تناقضات المسؤولين الأمريكيين جزءًا من العملية التي استمرت عامًا كاملًا معهم.

وتابع: كان على الأمريكيين عرض وجهات نظرهم في المحادثات بدلًا من وسائل الإعلام.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية: جئنا إلى المحادثات بجدية، وموضوع المحادثات هو الملف النووي فقط.

".وختم بقوله: " يتوقع انضمام مدير وكالة الطاقة الذرية للمفاوضات غير المباشرة بين #إيران والولايات المتحدة

