الحكومة الإيرانية: المفاوضات الإيرانية الأميركية غير المباشرة ستعقد غداً في جنيف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني ان المفاوضات الإيرانية الأميركية غير المباشرة ستعقد غداً الخميس في جنيف.

وفي هذا السياق، كتب وزير الخارجية الايراني، عباس عراقجي، امس الثلاثاء في تغريدة له على منصة اكس: ستستأنف إيران المحادثات مع الولايات المتحدة في جنيف، استنادًا إلى التفاهمات التي تم التوصل إليها في الجولة السابقة، بعزم راسخ على التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف في أسرع وقت ممكن.

واكد عراقجي ان مواقفنا ومعتقداتنا الأساسية واضحة وضوح الشمس: لن تسعى إيران أبدًا، تحت أي ظرف من الظروف، إلى تطوير أسلحة نووية؛ وفي الوقت نفسه، لن نتخلى نحن الإيرانيون أبدًا عن حقنا في التمتع بفوائد التكنولوجيا النووية السلمية لشعبنا.

واضاف: لدينا الآن فرصة تاريخية للتوصل إلى اتفاق غير مسبوق يُعالج المخاوف المشتركة ويضمن المصالح المشتركة. الاتفاق في متناول اليد، ولكن فقط إذا أُعطيت الأولوية للدبلوماسية.

وتابع وزير الخارجية الايراني: لقد أثبتنا أننا لن ندخر جهدًا في سبيل حماية سيادتنا. وسنحضر هذه الشجاعة نفسها إلى طاولة المفاوضات، حيث سنسعى جاهدين للتوصل إلى حل سلمي لأي خلاف.

