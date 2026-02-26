شمخاني: اتفاق سريع في المتناول إذا تم احترام العقيدة النووية الايرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال أمين مجلس الدفاع الإيراني، الادميرال علي شمخاني، إن التوصل إلى اتفاق فوري سيكون ممكناً إذا تمحورت المفاوضات حول التزام إيران المعلن بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية.

وأكد علي شمخاني أن هذا الشرط يتماشى مع العقيدة الإيرانية المعلنة وتوجيهات القيادة.

وذكر شمخاني أنه إذا كانت القضية الأساسية في المحادثات هي ضمان عدم سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية، فإن هذا الموقف ينسجم بالفعل مع فتوى قائد الثورة الاسلامية والعقيدة الدفاعية للبلاد.

وأضاف أنه في ظل هذه الظروف، سيكون التوصل إلى اتفاق سريع في المتناول.

كما قال إن وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي يتمتع بالصلاحيات والدعم الكافيين للتوصل إلى مثل هذا الاتفاق، مما يدل على وجود دعم مؤسسي للتقدم الدبلوماسي.

