الخطوط الجوية القطرية تُسيّر رحلاتها على خط طهران - الدوحة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استنادًا إلى إعلان مطار الإمام الخميني، وتوضيحًا لما نُشر في الفضاء الإلكتروني بشأن إلغاء رحلات الخطوط الجوية القطرية على خط طهران - الدوحة، نُعلن ما يلي:

ووفقًا لإعلان الخطوط الجوية القطرية، ستُسيّر رحلات الشركة على خط الدوحة - طهران - الدوحة يوميًا (رحلة واحدة فقط) حتى أواخر شهر يونيو 2026م.

تجدر الإشارة إلى ما يلي: تصل رحلة الخطوط الجوية القطرية القادمة، رقم الرحلة QR 498، إلى مطار الإمام الخميني الدولي في تمام الساعة 14:00، بينما تغادر الرحلة المغادرة، رقم الرحلة QR 499، من طهران إلى الدوحة في تمام الساعة 15:30.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ التطورات الإقليمية وحرب الأيام الاثني عشر، تُسيّر الخطوط الجوية القطرية رحلة ذهاب وعودة واحدة يوميًا إلى إيران، وذلك بناءً على تقييمات الشركة التشغيلية والاقتصادية.

