سنتكوم تنفي إجلاء مئات الجنود الأمريكيين من قطر والبحرين

أفادت وكالة مهر للأنباء، وقالت شبكة "فوكس نيوز" نقلا عن مسؤول أمريكي، وُصف بأنه "في وضع جيد للإدلاء بتصريحات": "لم تقم الولايات المتحدة بإجلاء مئات القوات الأمريكية من قاعدة العديد الجوية في قطر، ولم تقم بإخلاء قواعد في البحرين، موطن الأسطول الخامس الأمريكي. هذا الإبلاغ خاطئ".

من جانبها، أكدت القيادة المركزية الأمريكية في تصريح لشبكة "نيوز نيشن": "لم تكن هناك عمليات إجلاء من قاعدة العديد في قطر. ولا توجد عمليات إجلاء في القواعد الأمريكية في البحرين، أو في أي مكان آخر. التقارير ليست صحيحة".

فيما أفادت تقارير إعلامية، من بينها تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"، بأن البنتاغون أجرى عمليات إجلاء لمئات الجنود من قاعدة "العديد" في قطر ومجمع القواعد الأمريكية في البحرين، وذلك في إطار استعدادات أمريكية لعدوان عسكري محتمل ضد إيران.

