  1. الاقلیمیة
  2. دول الجوار
٢٢‏/٠٢‏/٢٠٢٦، ١٢:١١ م

الجيش الباكستاني يشن هجمات جوية داخل الأراضي الأفغانية وأفغانستان تعلن عن مقتل 25 شخصاً

الجيش الباكستاني يشن هجمات جوية داخل الأراضي الأفغانية وأفغانستان تعلن عن مقتل 25 شخصاً

أعلنت وزارة الإعلام الباكستانية في بيان لها، فجر اليوم الأحد، أن القوات الباكستانية قد نفذت هجمات ضد أهداف تقول إنها تابعة لحركة طالبان الباكستانية وتنظيم "داعش" فرع خراسان داخل الأراضي الأفغانية، وذلك ردًا على هجمات نفذتها حركة طالبان الباكستانية ضد القوات الباكستانية خلال الأيام الماضية.

أفادت وكالة مهر للأنباء، وقالت الوزارة في بيان نشرته على منصة "إكس"، "ردت باكستان بتنفيذ عمليات استهداف دقيقة ومُحكمة، استنادًا إلى معلومات استخباراتية، استهدفت سبعة معسكرات ومخابئ تابعة لحركة طالبان باكستان، وفروعها، وتنظيم داعش خراسان، على الحدود الباكستانية الأفغانية".

وأوضح البيان أنه "في أعقاب سلسلة التفجيرات الانتحارية الأخيرة في باكستان، والتي شملت تفجير إمام بارغاه في إسلام آباد، وتفجيرين في كل من باغور وبانو، بالإضافة إلى تفجير آخر اليوم في بانو خلال شهر رمضان المبارك، تمتلك باكستان أدلة قاطعة على أن هذه الأعمال الإرهابية نُفذت من قبل جماعة الخوارج بتحريض من قيادتها ومسؤوليها في أفغانستان".

وأشار بيان نشره الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني إلى استخدام عناصر طالبان الباكستانية للأراضي الأفغانية في مهاجمة باكستان، حيث قال البيان، "وقد فشل نظام طالبان الأفغاني مرة أخرى في منع الخوارج من استخدام الأراضي الأفغانية لشنّ أنشطة إرهابية داخل باكستان، لا سيما في شهر رمضان المبارك".

من جانب آخر نقلت قناة الجزيرة عن متحدث باسم الشرطة في شرق أفغانستان قوله: "قُتل 25 مدنياً في سلسلة غارات جوية شنّها الجيش الباكستاني ليلة السبت وصباح الأحد في الولاية".

وأضاف متحدث باسم الشرطة في ننكرهار، لم يُكشف عن اسمه: "قُتل 17 مدنياً، بينهم نساء وأطفال، في غارة جوية باكستانية استهدفت منزلاً في ولاية ننكرهار".

وأضاف، دون ذكر عدد الجرحى، أن عشرات الأشخاص أُصيبوا أيضاً في الهجمات.

وكانت باكستان وأفغانستان قد دخلتا في توتر غير مسبوق في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد اشتباكات استمرت لأيام على الحدود المشتركة بين البلدين، وذلك في أعقاب أحداث مماثلة، حيث شنت باكستان هجمات ضد ما قالت إنها معاقل لحركة طالبان الباكستانية في أعقاب هجمات شنتها طالبان ضد القوات الباكستانية، لترد الحكومة الأفغانية بالهجوم على مواقع حدودية باكستانية.

/انتهى/

رمز الخبر 1968640

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات