وزير الخارجية الايراني يدعو أفغانستان وباكستان إلى الحوار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب "عراقجي" على حسابه في منصة اکس: فی شهر رمضان المبارک، شهر ضبط النفس وتعزیز التضامن فی العالم الإسلامی، یجدر بأفغانستان وباکستان أن تدیرا وتحلا الخلافات القائمة فی إطار حسن الجوار وعبر الحوار.

وأكد عراقجي: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لتقديم أي مساعدة لتسهیل الحوار وتعزيز التفاهم والتعاون بين البلدين.

یذکر أنه تصاعدت التوترات بين باكستان وأفغانستان مساء أمس الخمیس للمرة الثانية منذ أكتوبر من هذا العام، مما أدى إلى اشتباكات دموية وغير مسبوقة على حدودهما المشتركة.

