اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيراني ونظيره الروسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في أعقاب العدوان العسكري الأمريكي والصهيوني على إيران، أجرى وزير الخارجية الإيراني، السيد عباس عراقجي، اتصالاً هاتفياً بعد ظهر اليوم مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف. وأثناء شرحه للوضع الراهن، شدد على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن الدولي، إجراءً حاسماً لوقف الأعمال العدوانية ومحاسبة مرتكبيها.

وفي إشارة إلى الهجمات التي استهدفت مدناً إيرانية مختلفة، بما في ذلك الهجوم الصاروخي الذي وقع صباح اليوم على مدرسة في ميناب وأسفر عن مقتل 51 فتاة بريئة على الأقل، اعتبر وزير الخارجية الإيراني هذا العدوان العسكري انتهاكاً صارخاً للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة وجريمة واضحة ضد السلم والأمن الدوليين، مؤكداً حق إيران الأصيل في الدفاع عن البلاد بكل قوتها.

من جانبه، أدان وزير الخارجية الروسي الهجمات العدوانية على إيران، وأيد عقد اجتماع فوري لمجلس الأمن الدولي لبحث هذا الوضع.

/انتهى/