٢٨‏/٠٢‏/٢٠٢٦، ٤:١٨ م

عراقجي: قواتنا المسلحة الجبارة على أهبة الاستعداد لمثل هذا اليوم، وستلقن المعتدين درسًا يستحقونه

أكد وزير الخارجية الايراني، السيد عباس عراقجي ان قواتنا المسلحة الجبارة على أهبة الاستعداد لمثل هذا اليوم، وستلقن المعتدين درسًا يستحقونه.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استذكر السيد عباس عراقجي، وزير خارجية بلادنا، صورةً لتغريدة ترامب عام ٢٠١٢، والذي كان قد قال فيها: ""الآن وقد انخفضت نسبة تأييد باراك أوباما بشكل حاد، انتظروا أن يهاجم ليبيا أو إيران. إنه عاجز."

وأضاف عراقجي: حرب نتنياهو وترامب ضد إيران غير مبررة وغير قانونية وغير شرعية على الإطلاق.

وتابع: حوّل ترامب شعار "أمريكا أولًا" إلى "إسرائيل أولًا"، وهو ما يعني في الواقع دائمًا "أمريكا أخيرًا".

وشدد وزير الخارجية: قواتنا المسلحة الجبارة على أهبة الاستعداد لمثل هذا اليوم، وستلقن المعتدين درسًا يستحقونه.

