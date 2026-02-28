عراقجي يناقش تطورات الاوضاع مع وزراء خارجية دول المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في أعقاب العدوان العسكري الأمريكي والصهيوني على إيران، أطلع السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، نظرائه من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والبحرين والعراق، في اتصال هاتفي، على آخر المستجدات، واعتبر هذا العدوان العسكري انتهاكًا صارخًا للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة وجريمة واضحة ضد السلم والأمن الدوليين. وأكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستستخدم كافة قدراتها الدفاعية والعسكرية للدفاع عن الشعب الإيراني انطلاقًا من حقه الأصيل في الدفاع عن النفس.

وأشار وزير الخارجية، إلى عزم إيران على مواصلة سياستها القائمة على حسن الجوار والصداقة مع جميع دول المنطقة، وإلى المبدأ الأساسي للقانون الدولي الذي يحظر المشاركة في أي عمل عدواني ضد دولة أخرى، وذكّر جميع دول المنطقة بمسؤوليتها في منع الولايات المتحدة والكيان الصهيوني من استغلال منشآتها وأراضيها لشنّ عمليات عدوانية ضد إيران، مؤكداً أن القوات المسلحة الإيرانية، في ممارستها لحقها الأصيل في الدفاع عن بلادها وفقاً للقانون الدولي، تعتبر منشأ ومصدر العمليات العدوانية للولايات المتحدة والكيان الصهيوني، فضلاً عن أي عمل يهدف إلى مواجهة العمليات الدفاعية الإيرانية، أهدافاً مشروعة.

وأوضح العراقجي: إن الحرب التي تفرضها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ليست موجهة ضد الشعب الإيراني فحسب، بل ضد جميع دول المنطقة، ولذلك يقع على عاتق جميع الدول والحكومات الإسلامية في المنطقة واجب الوفاء بمسؤوليتها التاريخية في مواجهة المخطط الخبيث للكيان الصهيوني.

