عراقجي: كبار المسؤولين الايرانيين بخير

وأفادت وكالة مهر للأنباء، صرح السيد عباس عراقجي، وزير خارجية بلادنا، في مقابلة صحفية: إن معظم المسؤولين بخير وعلى ما يرام. ربما فقدنا قائدًا أو اثنين، لكن هذا ليس بالأمر الجلل.

وأضاف: لقد تواصلت مع زملائي في دول الخليج الفارسي، وأوضحت لهم أننا لا ننوي مهاجمتهم، بل إن هجماتنا على القواعد الأمريكية في المنطقة هي إجراء دفاعي. لم يكن بوسعنا أن نقف مكتوفي الأيدي.

وفيما يتعلق بسلامة المسؤولين في الجمهورية الإسلامية، قال عراقجي : على حد علمي، فإن قائد الثورة، والرئيس، وجميع كبار المسؤولين بخير وعلى ما يرام؛ كل شيء على ما يرام.