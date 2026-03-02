الامن القومي: العمليات الحالية هي الخطوات الأولية لتأديب العدو

وأفادت وكالة مھر للأنباء، انھ اشار عزيزي، في تصريح اليوم الاثانين إلى أن الشعب الإيراني، رغم الحزن العميق لفقدانه أحبائه، يستمد قوته من الروح العالية للمجتمع وإيمانه الراسخ، ومن توجيهات قائد الثورة الشهيد، ويجعل أداء الواجب الوطني أولوية قبل أي مراسم عزاء.

كما أشاد عزيزي بالقوات المسلحة الإيرانية، مؤكداً أنها منذ اللحظات الأولى للهجمات الإسرائيلية أظهرت شجاعة كبيرة، وأن الأخبار المتداولة اليوم تؤكد استمرارها في مواجهة العدو وتنفيذ عمليات التأديب اللازمة.

وأوضح أن تسمية العملية بـ«الوعد الصادق» تعكس التزام إيران بوعودها، مشيراً إلى أن استهداف قواعد أميركية في دول المنطقة يأتي تنفيذاً للوعود السابقة برد مدوٍ على أي تجاوزات من قبل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة.

وختم رئيس لجنة الأمن القومي باليرلمان الايراني بالإشارة إلى أن هذه الهجمات تمثل المراحل الأولية فقط لتأديب المعتدين، مؤكداً التزام القوات المسلحة وجميع عناصر الأمن في إيران بالتصدي للعدو والحفاظ على أمن البلاد.