الخارجية الايرانية: على الاتحاد الاوروبي الالتزام بالقوانين الدولية

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح المتحدث باسم الخارجية الايرانية اليوم الاربعاء ان الاتحاد الاوروبي والترويكا الاوروبية كانا يلعبان دورا محوريا في الدبلوماسية الدولية سابقا وانهما ساعدا على بلورة الاتفاق النووي في عام 2015 والذي كان انجازا بارزا للسياسة الخارجية الاوروبية قضت عليه الادارة الاميركية الحاكمة الان.

وتابع بقائي: اما اليوم وبضغط يمارسه المستشار الالماني فان بعض اعضاء الاتحاد الوروبي يتواطئون من العدوان الاميركي وجرائم الحرب الاميركية الاسرائيلية ضد الشعب الايراني، الذي يمثل احد اعرق الحضارات العالمية واشدها تجذرا، وان هؤلاء معرضون لخطر الوقوف في الجانب الخطأ من التاريخ.

واضاف بقائي ان على الاتحاد الاوروبي ان يعارض اي تحرك يذكرنا بالنهج النازي في التاريخ وبدلا عن ذلك يلتزم بتعهداته وفق القوانين الدولية والعدالة الدولية.

/انتهى/