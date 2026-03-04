بزشكيان لرؤساء دول المنطقة: العدوان لم يترك لنا خيار سوى الدفاع عن أنفسنا

وأفادت وكالة مھر للأنباء بأن مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، نشر رسالة ثنائية اللغة (الفارسية والعربية) على حسابه في منصة إكس، موجهًا إياها إلى قادة الدول الصديقة والجوار، موضحًا موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية من التطورات الأخيرة.

ونص رسالة الرئيس الإيراني كالتالي:

‌أصحاب الجلالة، رؤساء الدول الصديقة والجارة، سعينا معكم وعبر الدبلوماسية لتجنّب الحرب، لكن العدوان العسكري الأمريكي - الصهيوني لم يترك لنا خياراً سوى الدفاع عن أنفسنا. نحترم سيادتكم، ونؤمن بأن أمن المنطقة واستقرارها يجب أن يتحقق بجهود دولها مجتمعة.