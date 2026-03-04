  1. إيران
بزشكيان لرؤساء دول المنطقة: العدوان لم يترك لنا خيار سوى الدفاع عن أنفسنا

خاطب الرئيس الإيراني قادة دول المنطقة، مؤكداً أنه رغم الجهود الدبلوماسية، لم يكن أمام إيران خيار سوى الدفاع عن نفسها.

وأفادت وكالة مھر للأنباء بأن مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، نشر رسالة ثنائية اللغة (الفارسية والعربية) على حسابه في منصة إكس، موجهًا إياها إلى قادة الدول الصديقة والجوار، موضحًا موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية من التطورات الأخيرة.

ونص رسالة الرئيس الإيراني كالتالي:

‌أصحاب الجلالة، رؤساء الدول الصديقة والجارة، سعينا معكم وعبر الدبلوماسية لتجنّب الحرب، لكن العدوان العسكري الأمريكي - الصهيوني لم يترك لنا خياراً سوى الدفاع عن أنفسنا. نحترم سيادتكم، ونؤمن بأن أمن المنطقة واستقرارها يجب أن يتحقق بجهود دولها مجتمعة.

