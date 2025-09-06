  1. الدولية
مناورات بريكس البحرية المشتركة تنطلق في جنوب أفريقيا بمشاركة إيران

انطلقت اليوم السبت مناورات بريكس البحرية المشتركة في كيب تاون، جنوب أفريقيا، بمشاركة ممثلين من ست دول، من بينها إيران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها عُقدت جلسة تعريفية بالمناورات في كيب تاون، جنوب أفريقيا، بمشاركة ممثلين من روسيا والصين وأفريقيا وإثيوبيا وإندونيسيا والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وصرح الملازم أول حسن مقصودلو، قائد المنطقة الأولى في بحرية الجمهورية الإسلامية، والذي يشارك في مناورات بريكس البحرية المشتركة ممثلاً عن ايران، في إشارة إلى مشاركة الوحدات القتالية العائمة التابعة للبحرية في المناورة: "نظراً للعلاقات الاقتصادية والروابط بين الدول الأعضاء في قمة بريكس، ستُعقد المناورة البحرية المشتركة "إرادة السلام" بمشاركة وحدات قتالية من الدول الأعضاء، وتستضيفها جنوب أفريقيا".

اعتبر قائد المنطقة الأولى للبحرية الايرانية أن وحدة وتضامن الدول الصديقة لتعزيز الأمن البحري ضمانة للرخاء الاقتصادي للدول الأخرى، وقال: إن البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية تتعامل بجدية منذ سنوات مع ظاهرة القرصنة ومن يخل بالأمن البحري العالمي، وكانت دائماً حاملة رسالة السلام والصداقة للدول الأخرى.

