لاريجاني مخاطبا ترامب: نظرية "السلام عبر القوة" تلطخت بالدماء

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني "علي لاريجاني"،مخاطبا ترامب: مع الاستشهاد الجماعي للفتيات البريئات في مدرسة ميناب الابتدائية من قبل الجلادين الصهاينة والامريكان، فقد تلطخت نظرية "السلام عبر القوة" بالدماء.

وأفادت وكالة مهر للأنباء جاء ذلك في تدوينة لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عبر منصة اكس الاجتماعية، تعقيبا على سلسلة جرائم العدوان الامريكي المرتكب من قبل الرئيس الامريكي المتعطش للحروب ، ومنها استشهاد عشرات التلميذات البريئات في ميناب.

وكتب لاريجاني مخاطبا ترامب: مع الاستشهاد الجماعي للفتيات البريئات في مدرسة ميناب الابتدائية من قبل الجلادين الصهاينة والامريكان، فقد تلطخت نظرية "السلام عبر القوة" بالدماء

واضاف: أهذه هي الانشودة التي ألّفتموها من أجل الحرية في إيران؟!

وختم : إنّ الله يفضح المخادعين بأيديهم.

