٠٦‏/٠٣‏/٢٠٢٦، ٨:٠١ م

مقر خاتم الأنبياء: اى موقع تستخدمه امريكا والكيان الصهيوني ضد إيران سيتم استهدافه بقوة

أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي أن اى موقع تستخدمه امريكا والكيان الصهيوني ضد إيران سيتم استهدافه بقوة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي العقيد إبراهيم ذوالفقاري في بيان مصور إن القوات المسلحة الإيرانية تمتلك إشرافاً استخبارياً كاملاً على حدود إيران الإسلامية، وتراقب جميع التحركات عن كثب.

وأضاف: نوجّه تحذيراً إلى مسؤولي إقليم كردستان بأن أي إجراء أو تعاون يهدف إلى تمركز قوات معادية على الشريط الحدودي مع إيران سيواجه برد حازم من قبل القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأكد أنه مع احترام السيادة الوطنية لدول المنطقة، فإن أي مكان تستخدمه أمريكا أو الكيان الصهيوني لتنفيذ نشاط أو عمل عسكري ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيُستهدف بقوة.

