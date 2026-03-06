عراقجي: لانکن عداء للدول الجارة ونلتزم بمبدأ حسن الجوار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أجرى رئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم، اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سيد عباس عراقجي، جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع في المنطقة في أعقاب العدوان العسكري الذي شنته أمريكا والكيان الصهيوني على إيران.

وخلال الاتصال، قدّم رئيس الوزراء الماليزي تعازيه إلى حكومة وشعب إيران باستشهاد قائد الثورة الإسلامية وعدد من المواطنين الإيرانيين جراء الهجوم الوحشي الذي نفذته أمريكا والكيان الصهيوني ضد إيران.

كما دان أنور إبراهيم بشدة العدوان العسكري الأمريكي والإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، معتبراً أنه يتعارض مع القواعد والمبادئ الدولية والقيم الأخلاقية.

من جانبه، شكر وزير الخارجية الإيراني المسؤول الماليزي على رسالة التعزية وموقف ماليزيا في إدانة العدوان العسكري الذي شنته أمريكا والكيان الصهيوني على إيران، وما أسفر عنه من استشهاد قائد الثورة وعدد من المواطنين الإيرانيين، مستعرضاً الجرائم التي ارتكبتها أمريكا والكيان الصهيوني بحق الشعب الإيراني. وأكد أن القوات المسلحة الإيرانية الشجاعة ستدافع بكل قوة عن السيادة الوطنية وسلامة أراضي إيران.

وأشار عراقجي إلى إساءة استخدام أمريكا لأراضي بعض دول المنطقة في التخطيط والتنفيذ ودعم العمليات العدوانية ضد إيران، مؤكداً أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ووفقاً لمبادئ القانون الدولي والمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ترى نفسها ملزمة بالدفاع عن سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها، وعلى هذا الأساس تعتبر القواعد العسكرية وأصول المعتدين في المنطقة أهدافاً مشروعة.

وشدد على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تكنّ أي عداء لدول الخليج الفارسي، وهي ملتزمة بسياسة حسن الجوار والصداقة مع هذه الدول، معرباً عن أسفه لاستغلال أراضي دول مسلمة في المنطقة خلال شهر رمضان من قبل المعتدين الأمريكيين لشن اعتداء وحشي على دولة مسلمة وقتل مسلمين.

بدوره، أشار رئيس وزراء ماليزيا إلى مشاوراته السياسية مع قادة دول المنطقة، داعياً إلى وقف سريع للحرب العدوانية وإرساء السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكداً أن ماليزيا لن تدخر جهداً في هذا الاتجاه.

