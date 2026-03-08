الجيش الايراني يضرب الاراضي المحتلة والقواعد الامريكية بوابل من الطائرات المسيرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدر الجيش الايراني بيان رقم 18 منذ اندلاع الحرب الصهبوالامريكي على البلاد جاء فيه: تم استهداف مناطق مختلفة في حيفا وتل ابيب وكذالك القواعد الأمريكية في الكويت باستخدام الطائرات المسيرة للقوات الجوية والبحرية.

وأضاف البيان انه خلال الساعات الماضية، نفذت القوات الجوية والبحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية هجمات بالطائرات المسيرة استهدف من خلالها الاهداف المحددة في حيفا وتل ابيب وكذلك خزانات السلاح والمعدات والاجهزة الدفاعية وموقع تجميع المعلومات الراداراية ومخيمات اسكان القوات الامريكية في عريفجان بالكويت.

/انتهى/