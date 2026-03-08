  1. إيران
  2. المجتمع
٠٨‏/٠٣‏/٢٠٢٦، ٢:١٧ م

6 شهداء و 21 جريح جرّاء استهداف المنشآت النفطية في "فرديس"

قال نائب محافظ البرز للشؤون الأمنية والسياسية حول الهجوم على مخازن الوقود: على الرغم من الهجوم والأضرار، إلا أن شبكة الإمداد مستقرة وفعالة.

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن العلاقات العامة لمحافظة "البرز"، قال "قدرت الله سيف" حول استهداف المنشآت النفطية في المحافظة:" سيتم إخماد الحريق في المنشآة خلال ساعات."

وأضاف موضحاً أن هذا الهجوم يأتي في إطار الحرب المركبة التي تستهدف البنية التحتية في الدولة: "على الرغم من إدعاء أمريكا والكيان الصهيوني في عدم استهداف البنية التحتية، نشهد استهداف منشأة حيوية مثل مخازن الوقود! ولكن بفضل الجهوزية المسبقة للدفاع السلبي، فإن شبكة إمداد الوقود سليمة وعملية الإمداد تتم بشكل طبيعي ومستقر."

وبيّن نائب المحافظ أن حصيلة الهجوم الإرهابي الصهيوأمريكي على مخازن الوقود بلغت 6 شهداء و 21 جريح، وأكد أن بعض الشهداء والجرحى هم من قاطني المناطق المجاورة للمنشأة.

