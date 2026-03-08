حنظلة" تشن هجوم سيبراني جديد على الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه وحسبما أعلنت مجموعة "حنظلة" فانها نجحت باختراق الخوادم المركزية لانظمة الانواء الجوية في الكيان الصهيوني، وتعطيل جميع مراكز الانواء الجوية الحكومية والعسكرية في كيان الاحتلال.

واضاف البيان: اثر هذا الهجوم السيبراني فان شبكة الملاحة الجوية والانظمة العسكرية للعدو واجهت خللاً جاداً و"ظلام معلوماتي".

ووصفت "حنظلة" هذه العمليات بانها جانب من امكانياتها السيبرانية، وتبين ضعف البنية الامنية للكيان الصهيوني.وأكدت ان المشاكل الامنية للكيان الصهيوني اصبحت واضحة اكثر من أي وقت مضى ، وهذا الهجوم هو بداية العمليات المقبلة.

واكدت مجموعة "حنظلة" في ختام بيانها للشعوب الحرة في العالم، ان القلب النابض للمقاومة في الفضاء السيبراني ما زال حيا وان العدو لن ينعم بالامن مطلقاً.

/انتهى/