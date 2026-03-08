  1. القدس و فلسطین
حنظلة" تشن هجوم سيبراني جديد على الكيان الصهيوني

مجموعة "حنظلة تعطل شبكات الملاحة الجوية والعسكرية في الكيان الصهيوني بعد اختراقها للخوادم الرئيسية لانظمة الانواء الجوية في كيان الاحتلال.

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه وحسبما أعلنت مجموعة "حنظلة" فانها نجحت باختراق الخوادم المركزية لانظمة الانواء الجوية في الكيان الصهيوني، وتعطيل جميع مراكز الانواء الجوية الحكومية والعسكرية في كيان الاحتلال.

واضاف البيان: اثر هذا الهجوم السيبراني فان شبكة الملاحة الجوية والانظمة العسكرية للعدو واجهت خللاً جاداً و"ظلام معلوماتي".

ووصفت "حنظلة" هذه العمليات بانها جانب من امكانياتها السيبرانية، وتبين ضعف البنية الامنية للكيان الصهيوني.وأكدت ان المشاكل الامنية للكيان الصهيوني اصبحت واضحة اكثر من أي وقت مضى ، وهذا الهجوم هو بداية العمليات المقبلة.

واكدت مجموعة "حنظلة" في ختام بيانها للشعوب الحرة في العالم، ان القلب النابض للمقاومة في الفضاء السيبراني ما زال حيا وان العدو لن ينعم بالامن مطلقاً.

