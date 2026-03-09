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٠٩‏/٠٣‏/٢٠٢٦، ١١:٠٣ ص

استغلال العدو الامريكي لأجواء واراضي دول المنطقه لمهاجمة ايران يعرض الأمن الإقليمي للخطر

استغلال العدو الامريكي لأجواء واراضي دول المنطقه لمهاجمة ايران يعرض الأمن الإقليمي للخطر

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية: المعتدون الأمريكيون يُعرّضون الأمن الإقليمي للخطر باستغلال المياه الإقليمية للدول المجاورة لمهاجمة إيران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية، الايرانية، اسماعلي بقايي ان المعتدين الأمريكيين يُعرّضون الأمن الإقليمي للخطر باستغلالهم المياه الإقليمية للدول المجاورة لمهاجمة إيران.

ونشر بقائي مقطع فيديو يُظهر المعتدين الأمريكيين وهم يستغلون المياه الإقليمية لإحدى الدول المجاورة لشن هجوم صاروخي على إيران وكتب:

لأولئك الذين يُصرّون على تجاهل منطق هجماتنا الدفاعية على القواعد والأصول العسكرية الأمريكية في المنطقة: الصواريخ تُطلق من مناطق سكنية في أراضي الدول المجاورة باتجاه إيران، والطائرات المقاتلة الأمريكية تستخدم المجال الجوي للدول المجاورة لمهاجمة إيران، وكل هذا يُعرّض الأمن الإقليمي للخطر.

/انتهى/

رمز الخبر 1969052

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