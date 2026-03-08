بقائي: استهداف البنية التحتية للطاقة في إيران ونشر مواد سامة جريمة ضد الإنسانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قال في منشور على منصة "إكس" إن العدوان الإجرامي الأميركي والإسرائيلي على إيران، عبر الاستهداف المتعمد للبنية التحتية للطاقة في البلاد، دخل مرحلة جديدة وخطيرة.

وأضاف أن الهجمات التي استهدفت منشآت تخزين الوقود تمثل، حرباً كيميائية متعمدة ضد الشعب الإيراني.

وأوضح بقائي أن استهداف مستودعات الوقود أدى إلى انتشار مواد خطرة وسامة في الهواء، مؤكداً أن هذا العمل يهدد حياة السكان بشكل مباشر، ويدمر البيئة، ويعرض حياة ملايين الأشخاص للخطر.

وأشار إلى أن تداعيات هذه الكارثة البيئية والإنسانية لن تقتصر على حدود إيران.

وختم بالقول إن هذه الأفعال تمثل في الوقت نفسه جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية.