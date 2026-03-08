بقائي: إيران تستخدم حقها المشروع في الدفاع عن النفس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في منشور له على موقع "ايكس" أن إيران تستخدم حالياً حقها المشروع في الدفاع عن النفس رداً على العدوان العسكري الأمريكي والصهيوني الغير قانوني.

وأكد بقائي في رسالته أن الحرب العدوانية الغير قانونية من جانب أمريكا وإسرائيل ضد إيران، لم تهدم الجهود الدبلوماسية فحسب، بل زعزعت أسس القانون الدولي وبدأت بحرب ضد الإنسانية.

وحذّر كذلك من أن الصمت والتغاضي على هذه التجاوزات والخروقات الواضحة والجلية، سيضعف اعتبار القانون الدولي وسيجعل المعتدين في المستقبل أكثر جرأة.

