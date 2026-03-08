  1. إيران
  2. السياسة
٠٨‏/٠٣‏/٢٠٢٦، ١١:٤٤ ص

بقائي: إيران تستخدم حقها المشروع في الدفاع عن النفس

بقائي: إيران تستخدم حقها المشروع في الدفاع عن النفس

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: إيران تستخدم الحق المشروع في الدفاع عن النفس قبال العدوان العسكري الصهيوني والأمريكي الغير قانوني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في منشور له على موقع "ايكس" أن إيران تستخدم حالياً حقها المشروع في الدفاع عن النفس رداً على العدوان العسكري الأمريكي والصهيوني الغير قانوني.

وأكد بقائي في رسالته أن الحرب العدوانية الغير قانونية من جانب أمريكا وإسرائيل ضد إيران، لم تهدم الجهود الدبلوماسية فحسب، بل زعزعت أسس القانون الدولي وبدأت بحرب ضد الإنسانية.

وحذّر كذلك من أن الصمت والتغاضي على هذه التجاوزات والخروقات الواضحة والجلية، سيضعف اعتبار القانون الدولي وسيجعل المعتدين في المستقبل أكثر جرأة.

/انتهى/

رمز الخبر 1969018

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات