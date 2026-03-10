هآرتس: ترامب ونتانياهو يكذبان!

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن الميادين، أذعنت "هآرتس" في تقرير لها نتانياهو وترامب يكذبان وأن إنجازاتهم ضد إيران ليست كما يدعون.

وكتبت في التقرير أن إيران لم تخرق الاتفاق النووي 2015 بل عملت به واحترمته، ولكن نتانياهو هو الذي ضغط على ترامب للخروج من الاتفاق.

وتابع التقريرأن ترامب يدعي أن التبعات الاقتصادية للوضع الحالي غير مهمة، ولكن رأي الناخبين في أمريكا لا يرى الأمور بنفس الطريقة.

وأضاف هآرتس، حرب الاستنزاف مكلفة للصهاينة وتسوق حزب الله لأن يكشف قدرات جديدة لم يكشفها من قبل.

وأضافت الصحيفة، أن أفضل طريقة لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي هو الاتفاق، الاتفاق الذي كان قائماً فعلاً!

