عراقجي: الإصرار على سياسات أميركا الفاشلة سيجلب المزيد من الإخفاقات

أفادت وكالة مهر للأنباء أن السيد عباس عراقجي، وزير خارجية إيران، اعتبر في معرض رده على التهديدات المطروحة بشأن بدء حرب اقتصادية ضد إيران، أن هذه التهديدات هي محاولة لتحويل أنظار الرأي العام الأميركي عن الأزمات الاقتصادية الداخلية في هذا البلد.

وكتب عراقجي في منشور له، في إشارته إلى التهديد ببدء حرب اقتصادية ضد إيران، أن هذا التهديد يهدف في الواقع إلى تحويل أنظار الرأي العام الأميركي عن الأزمات المالية الداخلية؛ أي الديون غير المسبوقة والارتفاع الجنوني لأسعار الفائدة المصرفية في أميركا.

وأضاف وزير خارجية إيران أن الإصرار على استمرار السياسات الفاشلة لن يجلب سوى المزيد من الإخفاقات، وسيؤدي إلى عداء الإيرانيين.

كما انتقد السياسات الاقتصادية الأميركية ضد مختلف الدول، مشدداً على أن الإرهاب الاقتصادي الأميركي يهدد الاقتصاد العالمي والسيادة الوطنية للدول في جميع أنحاء العالم.

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