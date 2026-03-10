تشييع جثامين اللواء موسوي والعميد باكبور وشمخاني ونصير زاده يوم غد الاربعاء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اصدرت مؤسسة حفظ آثار ونشر قيم الدفاع المقدس والمقاومة بينا جاء فيه: ان الجثامين الطاهرة لكبار القادة بالقوات المسلحة وعدد من الشهدءالمدنيين في حرب رمضان المفروضة سيتم تشييعهم في طهران عاصمة ايران الاسلامية غدا الاربعاء في الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر من ساحة الثورة الاسلامية (انقلاب اسلامي) باتجاه معراج الشهداء في مقبرة جنة الزهراء (بهشت زهرا).

ودعا البيان اهالي طهران الغيارى والمنجب للشهداء الى المشاركة في مراسم تشييع الشهداء التي تتزامن مع ذكرى استشهاد مولى الموحدين الامام علي عليه السلام.

واعلن قائد مقر محمد رسول الله التابع للحرس الثوري في طهران ان من بين القادة الشهداء الذي سيتم تشييعهم غدا رئيس هيئة الاركان الايرانية اللواء عبد الرحيم موسوي، وقائد الحرس الثوري العميد محمد باكبور، ومستشار قائد الثورة الادميرال علي شمخاني، ووزير الدفاع عزيز نصير زاده.