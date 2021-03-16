البحرية واحدة من أهم ركائز الدفاع في الحرس الثوري الإيراني/تسجيل 100 حالة وفاة بفيروس كورونا

اللواء سلامي: البحرية هي واحدة من أهم ركائز الدفاع في الحرس الثوري الإيراني

قال القائد العام لحرس الثورة الاسلامية "اللواء حسين سلامي" : نحن نعمل على تعزيز قدراتنا في اطار الحكمة والقيم المبدئية، من اجل شموخ وتعاظم اقتدار الشعب الايراني الابي.

خلال لقائه السفير السوري الجديد في طهران؛ ولايتي: قائد الثورة يتمنى الشفاء العاجل للرئيس بشار الاسد

نقل مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية الدكتور، على اكبر ولايتي، خلال استقباله السفير السوري الجديد لدى ايران الدكتور شفيق ديوب، رسالة قائد الثورة الاسلامية بشأن الاطمئنان على صحة الرئيس السوري متمنيا له الشفاء العاجل.

قائد القوة البحرية للحرس الثوري: أنظمة "الحرب الإلكترونية" المحلية تعزز القدرة سلاح البحر للحرس

اعلن قائد القوة البحرية للحرس الثوري الاميرال علي رضا تنكسيري، أنه سيتم تعزيز القدرة العملانية للبحرية في الحرس الثوري الإيراني من خلال استخدام أنظمة الحرب الإلكترونية المحلية.

الحرس الثوري يزيح الستار عن مدينة صاروخية جديدة

أزيح الستار يوم الاثنين عن مدينة صاروخية جديدة تابعة لبحرية الحرس الثوري الايراني وتدشين منظومات صاروخية جديدة.

روحاني: إيران تتباهى بمكافحتها لكورونا وتصنيع اللقاح المضاد الفيروس محليّا

وصف الرئيس الايراني حسن روحاني الانجازات التي تحققت على صعيد تصنيع لقاحات مضادة لكورونا بأنها تبعث على الفخر.

ظريف؛ برد كورونا والعقوبات على وشك الزوال

قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان برد كورونا والعقوبات على وشك الزوال مضيفا انه بهمة العلماء وبفضل الله سيتم القضاء على فيروس كورونا نهائياً.

خطيب زاده؛ أتمنى لجميع الشعوب عيد نوروز سعيد مليئ بالصحة والصداقة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده "أتمنى موفور الصحة والسعادة والصداقة لشعب إيران والمنطقة وكل الدول بعيد النوروز".

وزارة الصحة: تسجيل 100 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في ايران

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية سيما سادات لاري عن تسجيل7980 اصابة و 100 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.

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