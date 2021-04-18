نائب قائد قوة القدس التحق برفاقه الشهداء

وافادت وکالة مهر للأنباء ان العميد محمد حسين زاده حجازي من مواليد 1956 في مدينة اصفهان، نشأ في أسرة متدينة وانضم الى صفوف الحرس الثوري فور انتصار الثورة الاسلامية.

وفي بدايات انتصار الثورة الاسلامية شارك في عمليات التصدي للمجموعات المناوئة والانفصالية في غرب البلاد وبعد بدء حرب السنوات الثمانية المفروضة على ايران نشط في ايفاد القوات الشعبية وتعزيز قوات التعبئة (بسيج).

وتولى رئاسة هيئة اركان الحرس الثوري ومساعد قائد الحرس الثوري في المنطقة الثانية ومساعد قائد مقر سلمان والقدس اثناء حرب السنوات الثمانية.

وعقب انتهاء الحرب تولى منصب مساعد قائد قوات التعبئة (بسيج) في شؤون الكوادر والتنسيق ومن ثم تولى منصب قائد قوات التعبئة (بسيج) منذ عام 1997 لمدة عشر سنوات.

وفي عام 2007 تم تعيينه رئيسا لهيئة اركان الحرس الثوري وفي عام 2008 ولغاية 2009 تولى منصب مساعد القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية.

ويحمل العميد حجازي شهادة الماجستير في شؤون الادارة الحكومية من جامعة طهران كما يحمل شهادة الدكتوراه في الادارة الاستراتيجية من جامعة الدفاع الوطني العليا واحد اعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الامام الحسين (ع).

وآخر موقع شغره العميد حجازي، هو نائب قائد قوة القدس العميد اسماعيل قاآني.

والتحق برفاقه الشهداء بعد عمر من الجهاد والكفاح من اجل انتصار محور المقاومة على الاعداء.

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