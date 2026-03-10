الحرس الثوري ينفي عبور ناقلة نفط عبر مضيق هرمز بمرافقة الجيش الأمريكي

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن المتحدث باسم الحرس الثوري، العميد علي محمد نائيني، نفى صحة التقارير التي تحدثت عن عبور ناقلة نفط عبر مضيق هرمز بمرافقة الجيش الأمريكي، واصفاً تلك المزاعم بأنها كاذبة تماماً.



وقال نائيني إن أي تحرك لأسطول أمريكا وحلفائها سيُرصد ويُوقف ضمن نطاق الصواريخ والطائرات المسيّرة البحرية الإيرانية.





وأضاف أن القطع البحرية الأمريكية لم تجرؤ طوال فترة الحرب حتى على الاقتراب من بحر عُمان أو الخليج الفارسي أو مضيق هرمز.