  1. إيران
  2. السياسة
١٠‏/٠٣‏/٢٠٢٦، ١٠:٣٦ م

الحرس الثوري ينفي عبور ناقلة نفط عبر مضيق هرمز بمرافقة الجيش الأمريكي

الحرس الثوري ينفي عبور ناقلة نفط عبر مضيق هرمز بمرافقة الجيش الأمريكي

نفى المتحدث باسم الحرس الثوري، العميد علي محمد نائيني، عبور ناقلة نفط عبر مضيق هرمز بمرافقة الجيش الأمريكي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن المتحدث باسم الحرس الثوري، العميد علي محمد نائيني، نفى صحة التقارير التي تحدثت عن عبور ناقلة نفط عبر مضيق هرمز بمرافقة الجيش الأمريكي، واصفاً تلك المزاعم بأنها كاذبة تماماً.

وقال نائيني إن أي تحرك لأسطول أمريكا وحلفائها سيُرصد ويُوقف ضمن نطاق الصواريخ والطائرات المسيّرة البحرية الإيرانية.


وأضاف أن القطع البحرية الأمريكية لم تجرؤ طوال فترة الحرب حتى على الاقتراب من بحر عُمان أو الخليج الفارسي أو مضيق هرمز.

رمز الخبر 1969111

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات