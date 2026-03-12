١٢‏/٠٣‏/٢٠٢٦، ٦:٢٩ م

العميد تنكسيري: سنوجه أشد الضربات للمعتدي مع ابقاء المضيق مغلقا

قال قائد القوات البحرية في الحرس الثوري إن إيران ستوجّه أشدّ الضربات إلى العدو المعتدي مع التمسك باستراتيجية إبقاء مضيق هرمز مغلقاً.

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن العميد علي رضا تنكسيري، قائد القوات البحرية في الحرس الثوري، كتب في منشور على منصة إكس تعليقاً على تصريحات قائد الثورة الإسلامية بشأن مضيق هرمز: تلبيةً لأوامر القائد العام للقوات المسلحة، ومع الحفاظ على استراتيجية إبقاء مضيق هرمز مغلقاً، سنوجّه أشدّ الضربات إلى العدو المعتدي.

وكان قائد الثورة الإسلامية، آية الله السيد مجتبى الخامنئي، قال في وقت سابق اليوم في جزء من رسالته الموجّهة إلى الجميع: بالتأكيد يجب الاستمرار في استخدام ورقة إغلاق مضيق هرمز. وقد جرت دراسات بشأن فتح جبهات أخرى يفتقر العدو فيها إلى الخبرة الكافية ويكون شديد الهشاشة فيها، وسيجري تفعيلها في حال استمرار الوضع الحربي وبما يراعي المصالح.

