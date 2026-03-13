"سي إن إن": إدارة ترامب لم تتوقع إغلاق إيران مضيق هرمز

وأفادت وكالة مهر للأنباء كشفت الشبكة أن كبار مسؤولي إدارة ترامب اعترفوا أمام المشرعين خلال جلسات إحاطة مغلقة عقدت مؤخرا، بأنهم لم يضعوا في حساباتهم احتمال إغلاق إيران للمضيق ردا على الضربات الموجهة ضدها. وأوضحت المصادر أن هذا الاعتقاد نبع من قناعة المسؤولين في الإدارة الأمريكية بأن تعطيل حركة الملاحة في المضيق سيُضر بالاقتصاد الإيراني أكثر من ضرره بالمصالح الأمريكية.

وأضافت "سي إن إن" أن هذه القناعة تعززت بفعل ما وصفته بـ"التهديدات الفارغة" التي أطلقتها إيران في أعقاب الغارات الأمريكية على منشآتها النووية. كما أن وفرة الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال، إلى جانب المستويات القياسية لإنتاج النفط في الولايات المتحدة، والتوقعات بزيادة الإنتاج الفنزويلي، كلها عوامل جعلت إدارة ترامب لا تنظر إلى إغلاق المضيق كخطر جسيم يستدعي الاستعداد المسبق.

وعلى خلفية تصاعد حدة الصراع، توقفت حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز بشكل شبه كامل، وهو الممر الحيوي الذي يعبر منه الجزء الأكبر من صادرات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج إلى الأسواق العالمية.

وفي أول رسالة له بعد توليه منصبه، أكدقائد الثورة الاسلامية الجديد لإيران، مجتبى خامنئي، أن مضيق هرمز يجب أن يظل تحت حصار طهران، واصفا إياه بـ"ورقة الضغط" في النزاع الدائر بالشرق الأوسط مع الولايات المتحدة وإسرائيل.