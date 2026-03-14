الوضع في جزيرة خرج تحت السيطرة؛ لم يحقق العدو أهدافه

وأفادت وكالة مهر للأنباء تشير المتابعات إلى أنه بعد عدوان العدو الأمريكي الصهيوني على جزيرة خرج صباح السبت، عاد الوضع في الجزيرة سريعًا إلى طبيعته، وهو الآن تحت السيطرة.

وفي الوقت نفسه، أعلنت مصادر موثوقة أن جميع العاملين في قطاع النفط في جزيرة خارك بصحة جيدة ولم يُصب أي منهم بأذى. كما أكد اتصال هاتفي أجراه مراسل مهر بعد انتهاء العدوان هذا الأمر.

وتشير التقارير أيضًا إلى سماع دوي انفجارات عدة في الجزيرة أثناء العدوان، إلا أن الملاحظات والتقييمات الأولية تشير إلى أن البنية التحتية النفطية الحيوية للجزيرة لم تتضرر بأي شكل من الأشكال، وأن أنشطتها مستمرة.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أنه خلافًا لادعاءات العدو بتدمير أنظمة الدفاع في الجزيرة، فقد أُعيد تفعيل هذه الأنظمة بعد وقت قصير من الغزو.

أكد مصدر مطلع لوكالة مهر أن الهجوم فشل في تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي كان المهاجمون يهدفون إليها.