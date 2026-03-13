عراقجي: الحضور المليوني للشعب في يوم القدس العالمي دليل على العزم الراسخ للإيرانيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، قال سيد عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، على هامش حضوره لمسيرة يوم القدس العالمي 2026: اليوم هو يوم القدس العالمي في إيران، وعلى الرغم من هجمات الكيان الصهيوني الوحشية، فإن حضور الشعب الإيراني المليوني أظهر عزمه الراسخ على دعم المقاومة والجمهورية الإسلامية وفلسطين والتطلعات الوطنية.

وأضاف عراقجي: إن هذا الحضور الواسع يظهر العزم والإرادة الشعبيين في دعم الجمهورية الإٍسلامية، وسنستمر بنفس الزخم وسنجبر العدو على الإعتراف بقدرة الشعب الإيراني.

ورداً على سؤاله حول ارتفاع اأسعار النفط قال: إن الكيان الصهيوني والعدو الأمريكي هم من سببوا هذه المصيبة في هذه المنطقة، ويجب مسائلتهم.

